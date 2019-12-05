Президент Володимир Зеленський напередодні саміту у нормандському форматі зустрівся з представниками церков і релігійних організацій України.

Президент України Володимир Зеленський напередодні нормандської зустрічі зібрав релігійних лідерів та подякував за спільне звернення ієрархів до мешканців тимчасово окупованих територій.

У зв’язку з переговорами лідерів країн нормандського формату президент закликав підтримати мирні ініціативи української сторони.

– Ми – різні, у нас різні конфесії, церкви, мечеті, синагоги тощо. І це нормально, бо у нас велика, дуже гарна, іноді зі складнощами, але наша люба країна. Дуже вірю у вас, – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави підкреслив, що йому важливо почути поради.

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Представники церков і релігійних організацій зазначили, що моляться за мир в Україні, та побажали президенту сили, терпіння й Божого благословення на переговорах лідерів країн – учасниць Нормандського формату.

– Церкви мають великий потенціал, який потрібно використовувати у тих мирних ініціативах, які ви зараз проявляєте щодо завершення цієї страшної війни. Ми молимося за мир – за справедливий мир в Україні, – зазначив предстоятель ПЦУ, митрополит Київський та всієї України Епіфаній.

Нагадаємо, зустріч у нормандському форматі відбудеться 9 грудня. Зеленський вже провів телефонну розмову з Ангелою Меркель щодо майбутньої зустрічі.