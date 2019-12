В Верховной Раде произошла драка между народными депутатами от Слуги народа Гео Леросом и Максимом Бужанским. Все, что о нем известно – читайте в материале Фактов ICTV.

Гео Лерос подрался с народным депутатом из Слуги народа Максимом Бужанским.

В СМИ сообщают, что причиной стало то, что в закрытом чате партии Лерос оскорбил экс-представителя Кабмина в парламенте Ирину Верещук, а Бужанский вступился за нее.

Факты ICTV собрали все, что известно о Гео Леросе.

Биография Гео Лероса

Гео Лерос родился 24 апреля 1989 года в Киеве. Окончил факультет международного права в Академии адвокатуры Украины.

Лерос является основателем арт-проекта Art United Us и общественной организации Сіті-Арт. Также он автор около 70 муралов по всей стране и автор книги об уличном искусстве Kyiv Street Art.

Занимался волонтерской деятельностью в благотворительном фонде Сестри перемоги.

Гео Лерос является режиссером короткометражного фильма A lifetime older, основанного на реальных событиях, об одном из участников АТО. За эту картину он получил премию Best short film Международного фестиваля в Калькутте.

Документальный фильм о реформе полиции был также снят Леросом.

24 июня 2019 года был назначен внештатным советником президента Владимира Зеленского. До этого он был советником на общественных началах по вопросам культуры министра информационной политики Юрия Стеця и мэра Киева Виталия Кличко.

Лерос курировал проект Министерства информационной политики More than us, в рамках которого восемь художников из разных стран нарисовали восемь муралов на станции метро Осокорки.

На выборах в Верховную Раду в 2019 году прошел в парламент с партией Слуга народа. В политсиле он записан 23 номером.

К слову, о драке Лероса и Бужанского рассказала нардеп Ирина Геращенко в соцсети. По ее словам, Бужанский напал на коллегу по фракции.