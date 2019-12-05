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Факти / Україна

Волонтер і арт-куратор: що відомо про Гео Лероса

У Верховній Раді сталася бійка між народними депутатами від Слуги народу Гео Леросом і Максимом Бужанським. Все, що про нього відомо – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

гео лерос биография

Гео Лерос побився з народним депутатом зі Слуги народу Максимом Бужанським.

У ЗМІ повідомляють, що причиною стало те, що в закритому чаті партії Лерос образив екс-представника Кабміну в парламенті Ірину Верещук, а Бужанський заступився за неї.

Читайте: Гео Лерос став позаштатним радником Зеленського

Факти ICTV зібрали все, що відомо про Гео Лероса.

Біографія Гео Лерос

Гео Лерос народився 24 квітня 1989 року в Києві. Закінчив факультет міжнародного права в Академії адвокатури України.

Лерос є засновником арт-проекту Art United Us та громадської організації Сіті-Арт. Також він автор близько 70 муралів по всій країні і автор книги про вуличне мистецтво Kyiv Street Art.

Займався волонтерською діяльністю в благодійному фонді Сестри перемоги.

Гео Лерос є режисером короткометражного фільму A lifetime older, заснованого на реальних подіях, про один з учасників АТО. За цю картину він отримав премію Best short film міжнародного фестивалю в Калькутті.

Документальний фільм про реформу поліції був також знятий Леросом.

24 червня 2019 року був призначений позаштатним радником президента Володимира Зеленського. До цього він був радником на громадських засадах з питань культури міністра інформаційної політики Юрія Стеця і мера Києва Віталія Кличка.

Лерос курирував проект інформаційної політики Міністерства More than us, в рамках якого вісім художників з різних країн намалювали вісім муралів на станції метро Осокорки.

На виборах до Верховної Ради в 2019 році пройшов до парламенту з партією Слуга народу. У політсилі він записаний 23 номером.

До речі, про бійку Лерос і Бужанського розповіла нардеп Ірина Геращенко в соцмережі. За її словами, Бужанський напав на колегу по фракції.

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