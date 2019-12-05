Команда президента Володимира Зеленського хотіла б провести місцеві вибори на Донбасі восени 2020 року.

Помічник президента України Андрій Єрмак заявив, що команда Володимира Зеленського розраховує на проведення виборів на Донбасі одночасно з місцевими виборами в країні.

Таким чином вибори на окупованих територіях можуть відбутися восени 2020 року.

– Ми хочемо провести вибори одночасно на всій Україні (крім окупованого Криму) 31 жовтня 2020 року, – сказав Єрмак.

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Він додав, що для проведення виборів на Донбасі необхідно розширити мандат місії ОБСЄ, щоб забезпечувати порядок на території, допустити кандидатів та українські ЗМІ.

Під час зустрічі нормандської четвірки повинні порушувати зазначене питання. Крім того, вже ведуться переговори з ОБСЄ щодо розширення їх мандату.

Помічник президента також сказав про те, що проведення виборів на Донбасі можливе тільки за умови виведення всіх іноземних військ і незаконних збройних формувань та встановлення контролю України над кордоном з РФ.

До слова, під час наради за участю президента Володимира Зеленського були затверджені можливі сценарії реінтеграції Донбасу.

Джерело: Новости Донбасса