PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Вибори на Донбасі можуть провести у 2020 році – Єрмак

Команда президента Володимира Зеленського хотіла б провести місцеві вибори на Донбасі восени 2020 року.

Андрій Єрмак

Помічник президента України Андрій Єрмак заявив, що команда Володимира Зеленського розраховує на проведення виборів на Донбасі одночасно з місцевими виборами в країні.

Таким чином вибори на окупованих територіях можуть відбутися восени 2020 року.

– Ми хочемо провести вибори одночасно на всій Україні (крім окупованого Криму) 31 жовтня 2020 року, – сказав Єрмак.

Читайте: Рада пролонгує закон про особливий статус Донбасу – Пристайко

Він додав, що для проведення виборів на Донбасі необхідно розширити мандат місії ОБСЄ, щоб забезпечувати порядок на території, допустити кандидатів та українські ЗМІ.

Під час зустрічі нормандської четвірки повинні порушувати зазначене питання. Крім того, вже ведуться переговори з ОБСЄ щодо розширення їх мандату.

Помічник президента також сказав про те, що проведення виборів на Донбасі можливе тільки за умови виведення всіх іноземних військ і незаконних збройних формувань та встановлення контролю України над кордоном з РФ.

До слова, під час наради за участю президента Володимира Зеленського були затверджені можливі сценарії реінтеграції Донбасу.

Джерело: Новости Донбасса

Фото: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

деньги
Скільки готівки можна перевезти через лінію розмежування на Донбасі
Обмін, вибори і повернення кордону: Зеленський розповів про теми зустрічі в Парижі
Обмін, вибори і повернення кордону: Зеленський розповів про теми зустрічі в Парижі
Рада пролонгує закон про особливий статус Донбасу – Пристайко
Рада пролонгує закон про особливий статус Донбасу – Пристайко
У Зеленського є план Б на випадок блокування Росією рішення щодо Донбасу
У Зеленського є план Б на випадок блокування Росією рішення щодо Донбасу
Зміни з грудня 2019: підвищення пенсій, соцвиплат, нові гроші та 5G
Зміни з грудня 2019: підвищення пенсій, соцвиплат, нові гроші та 5G
За листопад на Донбасі окупанти втратили понад 100 бойовиків – штаб
За листопад на Донбасі окупанти втратили понад 100 бойовиків – штаб
Росія назвала ключову тему нормандської зустрічі
Росія назвала ключову тему нормандської зустрічі
Ситуація з розведенням сил проясниться після нормандського саміту – голова ОБСЄ
Ситуація з розведенням сил проясниться після нормандського саміту – голова ОБСЄ
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка