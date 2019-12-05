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Факты / Украина

Языческий обряд: Евгения Плихина высмеяла похороны погибшего бойца Альфы

Заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина высмеяла похороны погибшего бойца Альфы Дениса Волочаева.

Языческий обряд: Евгения Плихина высмеяла похороны погибшего бойца Альфы

Евгения Плихина на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором назвала похороны 37-летнего снайпера Дениса Волочаева языческим обрядом.

Людей, которые присутствовали на похоронной процессии, она назвала похоронной фан-зоной.

Заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine рассказала, что оказалась в толпе случайно.

– Сегодня неслась на работу в наушниках, и вижу – толпа людей на перекрытой дороге стоит. Ну, думаю, фестивальчик какой-то, центр города, здесь же вечно какая-то вечеринка. Приглушила музыку, смотрю – лица у всех не танцевальные и не стритфудные. Мрачные и черные. Прислушалась – марш. Похоронный. Оказалось, в СБУ умер какой-то, судя по всему, не последний человек.

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Пользователей сети также возмутило то, как пренебрежительно Евгения Плихина описала саму похоронную процессию:

– Дяде уже неважно, в дубе он или в сосне. Проветрят уважаемого напоследок. Поносят по Киеву и пойдут обедать.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины погибшим бойцам Альфы Денису Волочаева и Дмитрию Каплунову.

Фото: Евгения Плихина

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