Заступниця головного редактора Cosmopolitan Ukraine Євгенія Пліхіна висміяла похорон загиблого бійця Альфи Дениса Волочаєва.

Євгенія Пліхіна на своїй сторінці у Facebook опублікувала пост, у якому назвала похорон 37-річного снайпера Дениса Волочаєва язичницьким обрядом.

Людей, які були присутніми на похоронній процесії, вона назвала похоронною фан-зоною.

Заступниця головного редактора Cosmopolitan Ukraine розповіла, що опинилася серед натовпу випадково.

– Сьогодні бігла на роботу в навушниках, і бачу – натовп людей на перекритій дорозі стоїть. Ну, думаю, фестивальчик якийсь, центр міста, тут же вічно якась вечірка. Приглушила музику, дивлюся – обличчя в усіх не танцювальні і не стрітфудні. Похмурі й чорні. Прислухалася – марш. Похоронний. Виявилося, в СБУ помер якийсь, судячи з усього, не останній чоловік.

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Користувачів мережі також обурило те, як зневажливо Євгенія Пліхіна описала саму похоронну процесію:

– Дядьку вже неважливо, в дубі він чи в сосні. Провітрять шановного наостанок. Поносять Києвом і підуть обідати.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України загиблим бійцям Альфи Денису Волочаєву та Дмитру Каплунову.

Фото: Євгенія Пліхіна