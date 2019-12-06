В Национальном антикоррупционном бюро открыли дело против народного депутата от Слуги народа Андрея Холодова.
Официальное расследование началось после выхода материала журналистов Схем о связи депутата с табачными бизнесом и лоббировании поправки о розничных торговцах сигаретами в своих интересах.
Так журналисты установили, что народный депутат от Слуги народа Андрей Холодов связан с табачным бизнесом, а именно с розничной торговлей сигаретами в киосках и оптовой поставкой табачных изделий в точки продаж.
Таким образом, лоббируя в Верховной Раде правку, что увеличивает заработки для розничных торговцев табаком, он отстаивал свои же интересы.
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Сам депутат свою причастность к табачному бизнесу отрицает и намерен судится с журналистами.
4 декабря НАБУ внесло сведения в ЕРДР по факту возможного совершения уголовного преступления, а именно законченного покушения на совершение преступления в виде злоупотребления властью или служебным положением.
Еще во время парламентских выборов Разумков отметил, что он не видит причин исключать из списка бизнесмена Андрея Холодова из-за того, что тот является кумом супруги Виктора Медведчука.