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Факты / Украина

НАБУ расследует причастность депутата Слуги Народа Холодова к табачному бизнесу

В Национальном антикоррупционном бюро открыли дело против народного депутата от Слуги народа Андрея Холодова.

НАБУ расследует причастность депутата Слуги Народа Холодова к табачному бизнесу

Официальное расследование началось после выхода материала журналистов Схем о связи депутата с табачными бизнесом и лоббировании поправки о розничных торговцах сигаретами в своих интересах.

Так журналисты установили, что народный депутат от Слуги народа Андрей Холодов связан с табачным бизнесом, а именно с розничной торговлей сигаретами в киосках и оптовой поставкой табачных изделий в точки продаж.

Таким образом, лоббируя в Верховной Раде правку, что увеличивает заработки для розничных торговцев табаком, он отстаивал свои же интересы.

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Сам депутат свою причастность к табачному бизнесу отрицает и намерен судится с журналистами.

4 декабря НАБУ внесло сведения в ЕРДР по факту возможного совершения уголовного преступления, а именно законченного покушения на совершение преступления в виде злоупотребления властью или служебным положением.

Еще во время парламентских выборов Разумков отметил, что он не видит причин исключать из списка бизнесмена Андрея Холодова из-за того, что тот является кумом супруги Виктора Медведчука.

Источник: Радио Свобода

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