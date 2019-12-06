У Національному антикорупційному бюро відкрили справу проти народного депутата від Слуги народу Андрія Холодова.

Офіційне розслідування почалося після виходу матеріалу журналістів Схем про зв’язок депутата з тютюновим бізнесом і лобіюванні поправки щодо роздрібних торговців сигаретами у своїх інтересах.

Так журналісти встановили, що народний депутат від Слуги народу Андрій Холодов пов’язаний з тютюновим бізнесом, а саме з роздрібною торгівлею сигаретами в кіосках і оптовим постачанням тютюнових виробів у точки продажів.

Таким чином, лобіюючи у Верховній Раді правку, що збільшує заробітки для роздрібних торговців тютюном, він відстоював свої ж інтереси.

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Сам депутат свою причетність до тютюнового бізнесу заперечує і має намір судиться з журналістами.

4 грудня НАБУ внесло відомості в ЄРДР за фактом можливого вчинення кримінального злочину, а саме закінченого замаху на вчинення злочину у вигляді зловживання владою або службовим становищем.

Ще під час парламентських виборів Разумков зазначив, що він не бачить причин виключати зі списку бізнесмена Андрія Холодова через те, що той є кумом дружини Віктора Медведчука.