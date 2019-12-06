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Факти / Україна

НАБУ розслідує причетність депутата Слуги Народу Холодова до тютюнового бізнесу

У Національному антикорупційному бюро відкрили справу проти народного депутата від Слуги народу Андрія Холодова.

НАБУ розслідує причетність депутата Слуги Народу Холодова до тютюнового бізнесу

Офіційне розслідування почалося після виходу матеріалу журналістів Схем про зв’язок депутата з тютюновим бізнесом і лобіюванні поправки щодо роздрібних торговців сигаретами у своїх інтересах.

Так журналісти встановили, що народний депутат від Слуги народу Андрій Холодов пов’язаний з тютюновим бізнесом, а саме з роздрібною торгівлею сигаретами в кіосках і оптовим постачанням тютюнових виробів у точки продажів.

Таким чином, лобіюючи у Верховній Раді правку, що збільшує заробітки для роздрібних торговців тютюном, він відстоював свої ж інтереси.

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Сам депутат свою причетність до тютюнового бізнесу заперечує і має намір судиться з журналістами.

4 грудня НАБУ внесло відомості в ЄРДР за фактом можливого вчинення кримінального злочину, а саме закінченого замаху на вчинення злочину у вигляді зловживання владою або службовим становищем.

Ще під час парламентських виборів Разумков зазначив, що він не бачить причин виключати зі списку бізнесмена Андрія Холодова через те, що той є кумом дружини Віктора Медведчука.

Джерело: Радіо Свобода

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