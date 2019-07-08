Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков не видит причин исключать из списка бизнесмена Андрея Холодова из-за того, что он кум супруги Виктора Медведчука.

Дмитрий Разумков считает факт, что кандидат из Слуги народа (номер 22), бизнесмен Андрей Холодов является кумом супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко, не основанием для его исключения из списка политсилы.

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– Насколько мне известно, он является кумом Марченко, а не кумом Медведчука, справедливости ради. И эта информация, на мой взгляд, не должна была являться основополагающей для включения или исключения людей из списка в связи с их связями с теми или иными украинскими политиками или теми людьми, которые себя таковыми считают, – сказал он.

К слову, ранее Слуга народа исключила из списка кандидатов в депутаты семь человек.