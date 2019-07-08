PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Разумков не видит причин исключать из списка Слуги народа Холодова

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков не видит причин исключать из списка бизнесмена Андрея Холодова из-за того, что он кум супруги Виктора Медведчука.

Разумков не видит причин исключать из списка Слуги народа Холодова

Дмитрий Разумков считает факт, что кандидат из Слуги народа (номер 22), бизнесмен Андрей Холодов является кумом супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко, не основанием для его исключения из списка политсилы.

Читайте:  Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

– Насколько мне известно, он является кумом Марченко, а не кумом Медведчука, справедливости ради. И эта информация, на мой взгляд, не должна была являться основополагающей для включения или исключения людей из списка в связи с их связями с теми или иными украинскими политиками или теми людьми, которые себя таковыми считают, – сказал он.

К слову, ранее Слуга народа исключила из списка кандидатов в депутаты семь человек.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Гройсман снова может возглавить правительство после выборов – Разумков
Слуга народа исключила из списка семь кандидатов
Выборы в Раду под угрозой срыва: Разумков назвал причину
Возвращение Донбасса: в Слуге народа назвали первые шаги
Вокалистка группы КАZKA обратилась к Зеленскому с просьбой отозвать Куницкого
Процветает клонирование: технологии конкуренции на выборах в ВР
Перезагрузка экономических приоритетов: Разумков о задачах партии Слуга народа
Тимошенко назвала две партии, с которыми готова пойти в коалицию
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка