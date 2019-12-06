Россия добивается в ОБСЕ, чтобы из резолюции организации исключили упоминание об оккупированном Крыме.

Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что вместе с Романом Сущенко рассказывает на Западе о российской агрессии.

Вместе с тем Россия пытается исключить упоминание об аннексии Крыма из резолюции Совета министров ОБСЕ.

– Мы говорим о российской агрессии, наших пленных, а враги тем временем блокируют внесение в итоговую резолюцию вопроса деоккупации Крыма, – сообщил Сенцов.

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В связи с попытками РФ заблокировать резолюцию, председатель крымскотатарского Меджлиса Рефат Чубаров обратился к участникам заседания Совета министров ОБСЕ.

По его словам, в соответствующем проекте декларации отражены результаты рассмотрения ситуации в Украине и говорится о том, что ОБСЕ в дальнейшем будет уделять внимание оккупированному Крыму.

Чубаров призвал ОБСЕ не поддаваться на российскую провокацию и включить вопрос Крыма в резолюцию.

К слову, посольство Украины в Венгрии обратилось к венгерскому телеканалу М1, который показал сюжет, где Крым обозначен территорией РФ, с требованием исправить указанную информацию.

Источник: Олег Сенцов, Рефат Чубаров