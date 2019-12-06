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Факти / Україна

Сенцов: Росія намагається прибрати питання Криму з резолюції ОБСЄ

Росія домагається в ОБСЄ, щоб з резолюції організації вилучили згадування про окупований Крим.

Сенцов: Росія намагається прибрати питання Криму з резолюції ОБСЄ

Український режисер Олег Сенцов заявив, що разом з Романом Сущенком розповідає на Заході про російську агресію.

Разом з тим Росія намагається вилучити згадування про анексію Криму з резолюції Ради міністрів ОБСЄ.

– Ми говоримо про російську агресію, наших полонених, а вороги тим часом блокують внесення в підсумкову резолюцію питання деокупації Криму, – повідомив Сенцов.

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У зв’язку із намаганнями РФ заблокувати резолюцію, голова кримськотатарського Меджлісу Рефат Чубаров звернувся до учасників засідання Ради міністрів ОБСЄ.

За його словами, у відповідному проекті декларації відображені результати розгляду ситуації в Україні і йдеться про те, що ОБСЄ має надалі приділяти увагу окупованому Криму.

Чубаров закликав ОБСЄ не піддаватися на російську провокацію і внести питання Криму до резолюції.

До слова, посольство України в Угорщині звернулося до угорського телеканалу М1, який показав сюжет, де Крим позначено територією РФ, із вимогою виправити зазначену інформацію.

Источник: Олег Сенцов, Рефат Чубаров

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