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Факты / Украина

Кремль ответил Зеленскому на предложение о переговорах по Крыму

Владимир Путин на встрече в Париже готов объяснить Владимиру Зеленскому, почему Москва игнорирует тему возвращения Крыма.

Кремль ответил Зеленскому на предложение о переговорах по Крыму

Кремль отказывается обсуждать тему возвращения аннексированного Крыма Украине в любых форматах.

Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание украинского президента Владимира Зеленского создать новую площадку при участии США для возвращения Украине полуострова.

Также Песков добавил, что Путин готов объяснить Зеленскому, почему Кремль игнорирует тему Крыму, если украинский лидер поднимет этот вопрос на двусторонней встрече во время нормандского формата.

Читайте: Встреча Путина и Зеленского в Париже будет ознакомительной – Кремль

– Это вопрос не приведет к прекращению переговоров в Париже.

Напомним, Зеленский предложил создать формат переговоров по Крыму Украина-Россия-США.

Источник: УНИАН

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