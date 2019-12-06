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Факты / Украина

Съемка в кабинете гинеколога: Скалецкая отреагировала на скандал в Одессе

Министерство здравоохранения собирается инициировать запрет на установку камер в медицинских кабинетах из-за скандала в Одессе.

зоряна скалецька

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая отреагировала на скандал в Одесском онкодиспансере, где в гинекологическом кабинете пациенток снимали скрытой камерой, а потом видео с ними появились на порносайте.

По ее словам, на такой случай обязательно должна реагировать власть.

Поэтому Минздрав в ближайшее время планирует ввести правило, которое запрещает устанавливать камеры видеонаблюдения в медицинских кабинетах.

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Скалецкая добавила, что камеры не могут находиться в кабинетах, где врач оказывает услуги пациентам.

– Камеры могут быть в реанимации, в отделениях, где недоношенные дети, в психиатрических больницах, где происходит принудительное лечение, – подытожила министр.

Напомним, главный врач Одесского онкодиспансера Олег Лукьянчук заявил, что заведение не причастно к видеозаписям из кабинета гинеколога, которые попали в сеть.

Источник: LB.ua

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