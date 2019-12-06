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Факти / Україна

Зйомка у кабінеті гінеколога: Скалецька відреагувала на скандал в Одесі

Міністерство охорони здоров’я збирається ініціювати заборону на встановлення камер у медичних кабінетах через скандал в Одесі.

зоряна скалецька

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька відреагувала на скандал в Одеському онкодиспансері, де гінеколог знімав пацієнток прихованою камерою, а згодом відео з ними з’явилися на порносайті.

За її словами, на такий випадок обов’язково має реагувати влада.

Тому МОЗ найближчим часом планує ввести правило, яке забороняє встановлювати камери відеоспостереження у медичних кабінетах.

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Скалецька додала, що камери не можуть знаходитися у кабінетах, де лікар надає послуги пацієнтам.

– Камери можуть бути в реанімації, у відділеннях, де недоношені діти, у психіатричних лікарнях, де відбувається примусове лікування, – підсумувала міністр.

Нагадаємо, головний лікар Одеського онкодиспансеру Олег Лук’янчук заявив, що заклад не має причетності до відеозаписів з кабінету гінеколога, які потрапили у мережу.

Джерело: LB.ua

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