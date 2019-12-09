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Факты / Украина

Стены сгоревшего колледжа в Одессе укрепят металлическим каркасом

Стены колледжа в Одессе на Троицкой, где 4 декабря произошел крупный пожар, планируют укрепить металлическим каркасом, чтобы предотвратить обрушение здания.

Стіни згорілого коледжу в Одесі зміцнять металевим каркасом

Эксперты из Киева и специалисты Одесской государственной академии строительства и архитектуры готовят план укрепления здания экономического колледжа, сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

– Сейчас существует большая угроза обвала стен. Чтобы спасатели могли эффективно продолжать поиски, необходимо укрепить стены. По плану, стены украсят металлическим каркасом, который удержит их от обрушения, – рассказал губернатор области.

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По его словам, предложения экспертов направят в Киев, и после согласования строители начнут строительство металлического каркаса.

Под завалами могут находиться еще четыре человека.

  • Стіни згорілого коледжу в Одесі зміцнять металевим каркасом
  • Стіни згорілого коледжу в Одесі зміцнять металевим каркасом
  • Стіни згорілого коледжу в Одесі зміцнять металевим каркасом
  • Стіни згорілого коледжу в Одесі зміцнять металевим каркасом
Стены сгоревшего колледжа в Одессе укрепят металлическим каркасом / 2 фотографии

Напомним, 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе вспыхнул пожар. По последним данным, погибли 12 человек.

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