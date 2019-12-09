Лидеры Украины, Франции, Германии и Российской Федерации собрались за круглым столом в Елисейском дворце для переговоров в нормандском формате.

В Париже началась встреча нормандской четверки, в которой принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин.

После завершения саммита будет подготовлено коммюнике. Кроме того, Зеленский примет участие в совместной пресс-конференции с лидерами Франции, Германии и России, запланированной по итогам встречи.

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Напомним, за всеми новостями, связанными с нормандской встречей 9 декабря, можно следить онлайн.

Фото: Kremlin