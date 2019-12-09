Во время встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского поднимался вопрос транзита газа и его удалось разблокировать.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время двухсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил вопрос транзита газа.

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По его словам, вопрос удалось разблокировать.

– Уже на уровне советников будут обсуждаться возможность, формат, объем, цена и другие детали о транзите газа. Это очень важно для всех – и для Украины, и для энергетической безопасности Европы. Поэтому я думаю, что там у нас очень неплохие шаги, – сказал он.

Напомним, Путин сказал, что если стороны договорятся, то газ может быть дешевле для Киева на 25%, чем сейчас.

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