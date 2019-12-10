Украинский Джокер: кто он и почему политики попадаются на розыгрыши

В украинской политике новая мода – пранкеры и Telegram-каналы. 31 октября, аккурат на Хэллоуин, в информационном пространстве появился новый персонаж. Он называет себя Джокером, как герой одноименного популярного триллера. Вот только если голливудский Джокер убивает людей, то украинский – репутации политиков, публикуя переписки с ними.

Представляясь Генеральным прокурором Русланом Рябошапкой или главой офиса президента Андреем Богданом, Джокер ведет переписки с различными чиновниками. Среди его жертв народные депутаты, министры, мэры городов.

Народные депутаты обсуждают с пранкером своих коллег и доплаты в конвертах. Уже экс-заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина пожаловалась Джокеру на своего босса, за что и была уволена.

Популярность пранкера набирает обороты. Скандальный нардеп Илья Кива даже пришел в зал парламента в маске Джокера. Политики предлагают Джокеру работу, а председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия обещает угостить его виски.

Правда, есть и те, кто раскрыл розыгрыш. Например, с нардепом от Слуги Народа Юрием Корявченков пранкер вел переписку от имени руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Но кое-что не учел – у Юзика был телефон Холодницкого. К тому же, представляясь председателем САП, пранкер писал на русском, хотя Холодницкий говорит, что никогда этого не делает.

Без устройств, с которых велась переписка, и их специальной экспертизы, все разоблачения, которые сделал пранкер, не могут быть использованы следствием, – объясняет прокурор. Да и не это больше всего беспокоит отечественный политикум. Коридорами украинской власти ходят слухи и предположения. Всех интересует только одно: кто же скрывается за маской Джокера?

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Эксперты сходятся во мнении, что это человек очень осведомленный в украинской политике, действует не один, а имеет целую команду помощников. Подтверждают это и сами жертвы Джокера. Например, нардепу от Европейской солидарности Владимиру Вятровичу пранкер писал от имени слуги народа Максима Бужанского.

Владимира Зеленского тоже якобы пытались разыграть телефонные провокаторы. О звонке украинскому президенту заявил известный российский пранкер Алексей Столяров. Якобы человек с голосом, похожим на голос Зеленского, ответил. Но розыгрыш не удался.

Лексус и Вован – очень известные пранкеры. Кого они только не разыгрывали. И президента Франции Макрона, которому звонили якобы от имени Зеленского. И представителя Госдепа США, которому рассказали о банковских счетах одиозного президента Венесуэлы Мадуро в вымышленном банке Лимпопо. И знаменитому музыканту Элтону Джону от имени якобы Владимира Путина. Чтобы поговорить о правах ЛГБТ-общества в России.

Неоднократно звонили Петру Порошенко во время его президентства. Представлялись и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, и грузинскими чиновниками, и президентом Киргизии Атамбаевым. Причем разговор происходил по защищенному государственному каналу связи. Понятно, что обычным пранкерам такие технологии недоступны. К тому же, после розыгрышей успехи Вована и Лексуса смаковались на российских пропагандистских каналах.

И ни одного звонка Путину, Медведеву, Пескову или другим уважительным россиянам. Понятно, что за сладкой парочкой российских телефонных провокаторов стоят серьезные ребята. В форме ФСБ или ГРУ.

Украинский Джокер: кто он



Кто стоит за нашим Джокером пока неизвестно. Но нардепы не исключают, что без украинских спецслужб тоже не обошлось. Фото своих переписок украинский Джокер публикует в Telegram-канале. Кстати, анонимные каналы тоже приобрели известность в Украине вслед за Россией.

На канал Джокера подписаны уже почти 70 тыс. человек. Также среди популярных в Украине Telegram-каналов Темный Рыцарь, где критикуют партию Слуга народа. В противовес ему создали канал Белый Рыцарь, где слуг народа наоборот – хвалят. Еще один канал о партии власти – Зеленый слоник. Есть и канал Легитимный с якобы инсайдами из офиса президента.

Кто они, такие себе Робин Гуды, которые работают на собственную популярность, или информационные киллеры, выполняющие заказы на уничтожение?

Аудитория этих каналов не так уж велика, но их сообщения активно подхватывают и распространяют более традиционные и влиятельные медиа. Главный же плюс Telegram для авторов таких каналов – полная анонимность.

Впрочем, по мнению специалистов, украинский Джокер – это не про какие-то сложные технологии. Он не создает дубликат SIM-карт, не подделывает голос, ничего не взламывает. А использует только возможности мессенджеров.

Как защититься от таких розыгрышей? Рецепт прост – не отвечать на сообщения или звонки с незнакомых номеров, или проверить с кем именно ведешь разговор, а лучше всего – банально ничего не скрывать, не делать ничего незаконного. Тогда переписка просто никого не заинтересует. Но это точно не про украинскую политику.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как пранкер Джокер развел замминистра Клитину после секс-скандала.