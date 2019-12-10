Український Джокер: хто він і чому політики ведуться на розіграші

В українській політиці нова мода – пранкери та Telegram-канали. 31 жовтня, акурат на Геловін, в інформаційному просторі з’явився новий персонаж. Він називає себе Джокером, як герой однойменного популярного трилера. Ось тільки якщо голлівудський Джокер вбиває людей, то український – репутації політиків, публікуючи листування з ними.

Представляючись Генеральним прокурором Русланом Рябошапкою чи головою офісу президента Андрієм Богданом, Джокер веде переписки з різними чиновниками. Серед його жертв народні депутати, міністри, мери міст.

Народні депутати обговорюють з пранкером своїх колег та доплати в конвертах. Вже екс-заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна поскаржилася Джокеру на свого боса, за що і була звільнена.

Популярність пранкера набирає обертів. Скандальний нардеп Ілля Ківа навіть прийшов до зали парламенту в масці Джокера. Політики пропонують Джокеру роботу, а голова фракції Слуга народу Давид Арахамія обіцяє пригостити його віскі.

Щоправда, є й ті, хто розкрив розіграш. Наприклад, з нардепом від Слуги Народу Юрієм Корявченковим пранкер вів листування від імені керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Але дещо не врахував – у Юзика був телефон Холодницького. До того ж, представляючись головою САП, пранкер писав російською, хоча Холодницький каже, що ніколи цього не робить.

Без пристроїв, з яких велася переписка, та їх спеціальної експертизи, всі викриття, які зробив пранкер, не можуть бути використані слідством, – пояснює прокурор. Та й не це найбільше турбує вітчизняний політикум. Коридорами української влади ширяться чутки та припущення. Всіх цікавить лише одне: хто ж ховається за маскою Джокера?

Читайте: Псуєте імідж України! Скабєєва накинулася на “Джокера” Киву на РосТБ

Експерти сходяться на думці, що це людина дуже обізнана в українській політиці, яка діє не одна, а має цілу команду помічників. Підтверджують це і самі жертви Джокера. Наприклад, нардепу від Європейської солідарності Володимиру В’ятровичу пранкер писав від імені слуги народу Максима Бужанського.

Володимира Зеленського теж начебто намагались розіграти телефонні провокатори. Про дзвінок українському президенту заявив відомий російський пранкер Олексій Столяров. Начебто людина з голосом, схожим на голос Зеленського, відповіла. Але розіграш не вдався.

Лексус і Вован – найвідоміші пранкери. Кого вони лише не розігрували. І президента Франції Макрона, якому телефонували нібито від імені Зеленського. І представника Держдепу США, якому розповіли про банківські рахунки одіозного президента Венесуели Мадуро у вигаданому банку Лімпопо. І знаменитому музиканту Елтону Джону від імені начебто Володимира Путіна. Щоб поговорити про права ЛГБТ-суспільства у Росії.

Неодноразово телефонували Петру Порошенку під час його президентства. Представлялися і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, і грузинськими чиновниками, і президентом Киргізії Атамбаєвим. Причому розмова відбувалася по захищеному державному каналу зв’язку. Зрозуміло, що звичайним пранкерам такі технології недоступні. До того ж, після розіграшів успіхи Вована і Лексуса смакувалися на російських пропагандистських каналах.

І жодного дзвінка Путіну, Медведєву, Пєскову чи іншим поважним росіянам. Зрозуміло, що за солодкою парочкою російських телефонних провокаторів стоять серйозні хлопці. У формі ФСБ або ГРУ.

Український Джокер: хто він



Хто стоїть за нашим Джокером поки невідомо. Але нардепи не виключають, що без українських спецслужб теж не обійшлося. Скріншоти своїх листувань український Джокер публікує в Telegram-каналі. До речі, анонімні канали теж набули популярність в Україні слідом за Росією.

На канал Джокера підписано вже майже 70 тис. осіб. Також серед популярних в Україні Telegram-каналів Темний Лицар, де критикують партію Слуга народу. На противагу йому створили канал Білий Лицар, де слуг народу навпаки – хвалять. Ще один канал про партію влади – Зелений слоник. Є й канал Легітимний з начебто інсайдами з офісу президента.

Хто вони, такі собі Робін Гуди, які працюють на власну популярність, чи інформаційні кілери, що виконують замовлення на знищення?

Аудиторія цих каналів не така вже й велика, але їх повідомлення активно підхоплюють і розповсюджують більш традиційні і впливові медіа. Головний же плюс Telegram для авторів таких каналів – повна анонімність.

Утім, на думку фахівців, український Джокер – це не про якісь складні технології. Він не створює дублікат SIM-карт, не підробляє голос, нічого не зламує. А використовує лише можливості месенджерів.

Як захиститися від таких розіграшів? Рецепт простий – не відповідати на повідомлення або дзвінки з незнайомих номерів, або перевірити з ким саме ведеш розмову, а найкраще – банально нічого не приховувати, не робити нічого незаконного. Тоді переписка просто нікого не зацікавить. Але це точно не про українську політику.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як пранкер Джокер розвів заступника міністра Клітіну після секс-скандалу.