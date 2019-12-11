Эксперты призвали как можно скорее принять проект №2543 о зеленом тарифе

В Европейской бизнес ассоциации заявили о необходимости принятия законопроекта №2543 об улучшении инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики.

Игроки рынка настаивают на скорейшем принятии законопроекта №2543 об улучшении инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики. Об этом заявили в Европейской бизнес ассоциации во время заседания комитета Ассоциации по топливу и энергетике, которое состоялось 10 декабря.

Законопроект, в частности, предусматривает добровольную реструктуризацию зеленого тарифа, чтобы улучшить финансовое состояние государственного предприятия Гарантированный покупатель (отвечает за выплаты зеленым компаниям), и содержит гарантии инвесторам в ВИЭ, что законодательство не будет ретроспективно меняться.

– Законопроект предусматривает, что в условиях, когда компании соглашаются перейти на новые условия за счет снижения тарифа, у них будет продлен срок действующего тарифа. С точки зрения бизнеса и большинства индустрии эти требования приемлемы. Этот законопроект является компромиссным с точки зрения защиты интересов инвестора, – сообщил специалист в сфере энергетического права, партнер юридической компании Asters Ярослав Петров.

В то же время эксперты призывают на ближайшей пленарной неделе принять законопроект №2543, акцентируя внимание на том, что участники рынка ВИЭ ожидают, что предлагаемые документом нормы должны начать действовать как можно скорее.

– Хорошо, что мы имеем зарегистрированный законопроект, но те компании, с которыми я общаюсь, спрашивают, когда он будет принят, – заявил советник юридической компании Dentons Максим Сысоев.

Компании говорят, что медлить с принятием нельзя, потому что уже сейчас нужно заключать соглашения с поставщиками оборудования, чтобы начать строительство зеленых электростанций в следующем году.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики (№2543) зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря 2019 года.

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По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Людмилы Буймистер, он является компромиссным, и большинство игроков рынка соглашаются на добровольную реструктуризацию на предложенных в законопроекте условиях.

Как утверждает соавтор законопроекта народный депутат Леся Василенко, предложенный членами Комитета по экономическому развитию законопроект №2543 позволит государству выполнить обязательства перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузки через выплаты по зеленому тарифу на рынке энергетики.

К слову, депутат от Слуги народа Людмила Буймистер рассказала о законопроекте, который решает все спорные вопросы зеленого тарифа.