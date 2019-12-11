Експерти закликали якомога швидше ухвалити проект №2543 про зелений тариф

В Європейській бізнес асоціації заявили про необхідність ухвалення законопроекту №2543 про поліпшення інвестиційного клімату в сфері відновлюваної енергетики.

Гравці ринку наполягають на тому, щоб якнайшвидше ухвалити законопроект №2543 про поліпшення інвестиційного клімату в сфері відновлюваної енергетики. Про це заявили в Європейській бізнес асоціації під час засідання комітету Асоціації з палива та енергетики, яке відбулося 10 грудня.

Законопроект, зокрема, передбачає добровільну реструктуризацію зеленого тарифу, щоб поліпшити фінансовий стан державного підприємства Гарантований покупець (відповідає за виплати зеленим компаніям), і містить гарантії інвесторам у ВДЕ, що законодавство не буде ретроспективно змінюватися.

– Законопроект передбачає, що в умовах, коли компанії погоджуються перейти на нові умови за рахунок зниження тарифу, у них буде продовжено термін чинного тарифу. З точки зору бізнесу і більшості індустрії ці вимоги прийнятні. Цей законопроект є компромісним з точки зору захисту інтересів інвестора, – повідомив фахівець в сфері енергетичного права, партнер юридичної компанії Asters Ярослав Петров.

Водночас експерти закликають на найближчому пленарному тижні ухвалити законопроект №2543, акцентуючи увагу на тому, що учасники ринку ВДЕ очікують, що пропоновані документом норми повинні почати діяти якомога швидше.

– Добре, що ми маємо зареєстрований законопроект, але ті компанії, з якими я спілкуюся, питають, коли він буде ухвалений, – заявив радник юридичної компанії Dentons Максим Сисоєв.

Компанії говорять, що зволікати з ухваленням неможна, тому що вже зараз потрібно укладати угоди з постачальниками обладнання, щоб почати будівництво зелених електростанцій наступного року.

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Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в сфері відновлюваної енергетики (№2543) зареєстровано у Верховній Раді 6 грудня 2019 року.

За словами одного зі співавторів законопроекту, народного депутата Людмили Буймістер, він є компромісним, і більшість гравців ринку погоджуються на добровільну реструктуризацію за запропонованими в законопроекті умовами.

Як стверджує співавтор законопроекту народний депутат Леся Василенко, запропонований членами Комітету з економічного розвитку законопроект №2543 дозволить державі виконати зобов’язання перед інвесторами, а також зменшити навантаження через виплати за зеленим тарифом на ринку енергетики.

До слова, депутат від Слуги народу Людмила Буймістер розповіла про законопроект, який вирішує всі спірні питання зеленого тарифу.