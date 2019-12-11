Это фантастика – Милованов про курс доллара в 20 грн в 2020 году

Курс 20 грн/долл может установиться в Украине в 2020 году в том случае, если Украина получит $10-20 млрд инвестиций, что можно назвать фантастикой.

Министр развития экономики торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что сценарий, при котором курс гривны установится на уровне 20 грн/долл, является фантастическим.

– Мы рассматриваем два сценария – $3 млрд и $6 млрд инвестиций. Если к нам придет $10-20 млрд, то возможно, такой курс и будет, – сказал Милованов.

Однако министр считает указанный сценарий маловероятным, поэтому на него не стоит надеяться.

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Он также рассказал, что экспортерам лучше, когда курс доллара растет.

А от его снижения больше выигрывают импортеры и вообще население Украины.

К слову, старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик считает, что в 2020 году курс доллара будет колебаться в пределах 24-25 грн.

А к концу следующего года он может ослабнуть до 26 грн/долл.