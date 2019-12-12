Будет три этапа освобождения удерживаемых лиц – президент

Освобождение удерживаемых лиц будет осуществляться в три этапа, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

После освобождения удерживаемых лиц на Донбассе, Украина начнет переговоры с Москвой в отношении людей, которых удерживает Россия на своей территории и в аннексированном Крыму.

– Сейчас предстоит освобождение всех установленных. Это первый этап. До Нового года – мы верим в это. 18 декабря в Минске будет встреча, заседание Трехсторонней контактной группы, где будут обсуждаться эти списки.

Третий шаг – мы проговорили с президентом РФ (Владимиром Путиным. – Ред.), что нам нужно решить вопрос с гражданами Украины, которые находятся на территориях РФ и в Крыму. Это будет следующий шаг, после обмена, – заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы Право на власть.