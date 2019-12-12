PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Будет три этапа освобождения удерживаемых лиц – президент

Освобождение удерживаемых лиц будет осуществляться в три этапа, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Будет три этапа освобождения удерживаемых лиц – президент

После освобождения удерживаемых лиц на Донбассе, Украина начнет переговоры с Москвой в отношении людей, которых удерживает Россия на своей территории и в аннексированном Крыму.

– Сейчас предстоит освобождение всех установленных. Это первый этап. До Нового года – мы верим в это. 18 декабря в Минске будет встреча, заседание Трехсторонней контактной группы, где будут обсуждаться эти списки.

Третий шаг – мы проговорили с президентом РФ (Владимиром Путиным. – Ред.), что нам нужно решить вопрос с гражданами Украины, которые находятся на территориях РФ и в Крыму. Это будет следующий шаг, после обмена, – заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы Право на власть.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Зеленский анонсировал повышение пенсий – кому и насколько повысят
Зеленский анонсировал повышение пенсий – кому и насколько повысят
Зеленский объяснил, почему пожал руку Путину
Зеленский объяснил, почему пожал руку Путину
Зеленский согласовал с президентом Еврокомиссии транш €500 млн
Зеленский согласовал с президентом Еврокомиссии транш €500 млн
Зеленский назвал формулу успеха для Украины
Зеленский назвал формулу успеха для Украины
Переговоры не изменили позицию России: результаты нормандского саммита
Переговоры не изменили позицию России: результаты нормандского саммита
Володимир Зеленський
Возвращайтесь живыми! Зеленский поздравил воинов с Днем Сухопутных войск
Зеленский призвал Европу продолжить санкционное давление на Россию
Зеленский призвал Европу продолжить санкционное давление на Россию
встреча путина и зеленского
Встречу Путина и Зеленского прервал проголодавшийся Макрон – СМИ
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка