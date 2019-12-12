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Факти / Україна

Буде три етапи звільнення утримуваних осіб – президент

Звільнення утримуваних осіб відбуватиметься у три етапи, заявив президент України Володимир Зеленський.

Буде три етапи звільнення утримуваних осіб – президент

Після звільнення утримуваних осіб на Донбасі, України розпочне переговори з Москвою щодо людей, яких утримує Росія на своїй території та в анексованому Криму.

– Зараз має відбутися звільнення всіх встановлених. Це перший етап. До Нового року – ми віримо в це. 18 грудня у Мінську буде зустріч, засідання Тристоронньої контактної групи, де обговорюватимуться ці списки.

Третій крок – ми проговорили з президентом РФ (Володимиром Путіним. – Ред.), що нам треба вирішити питання з громадянами України, які знаходяться на територіях  РФ та у Криму. Це буде наступний крок, після обміну, – заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі програми Право на владу.

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