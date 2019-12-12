PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Проблему зеленого тарифа наужно решить через компромисс – Паращий

Власть должна найти компромиссное решение с бизнесом насчет зеленого тарифа для решения проблем развития альтернативной энергетики, иначе ретроспективное снижение зеленого тарифа ухудшит инвестклимат в Украине. Об этом заявил руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Проблему зеленого тарифа наужно решить через компромисс – Паращий

Если будут ретроспективно пересматривать тарифы, то очевидно, что это может негативно повлиять на инвестиционную привлекательность Украины,  считает Александр Паращий.

По его мнению, эффективное решение проблемы зеленого тарифа должно быть найдено в результате переговоров с инвесторами, которые профинансировали проекты в возобновляемой энергетике и рассчитывали на стабильность условий работы, которые им гарантировало государство.

Читайте: Эксперты призвали как можно скорее принять проект №2543 о зеленом тарифе

Если говорить о тех проектах, которые уже запустились, там, где уже деньги инвестированы, там, где есть все разрешения, все тарифы, то, конечно, там нужно садиться за стол переговоров и вырабатывать некую общую позицию. Я думаю, что компромисс всегда можно найти. Если даже снизить определенные ставки, то можно договариваться о более долгом сроке действия специальных тарифов и т. д., – сказал Паращий.

Напомним, 6 декабря 2019 в Верховной Раде зарегистрирован проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики (№2543), которым предусматривается добровольное снижение зеленого тарифа.

По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Людмилы Буймистер, он является компромиссным и большинство игроков рынка соглашаются на добровольную реструктуризацию на предложенных условиях. Основные тезисы законопроекта – добровольное снижение зеленого тарифа и пролонгация срока его действия.

Напомним, ранее мы писали, что в ВР подготовили компромиссный законопроект по зеленым тарифам.

Источник: Оbozrevatel

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

зелений тариф
Законопроект 2543 решает проблемы сектора возобновляемой энергетики – заявление
зелений тариф
Законопроект 2543 реализует инициативу президента в зеленой энергетике – эксперты
Продление особого порядка самоуправления в ОРДЛО – текст законопроекта
Продление особого порядка самоуправления в ОРДЛО – текст законопроекта
зелені тарифи
Эксперты призвали как можно скорее принять проект №2543 о зеленом тарифе
Законопроект 2543 о добровольной реструктуризации “зеленого” тарифа лояльный к инвестору, в отличие от правительственного, – эксперты
Законопроект 2543 о добровольной реструктуризации “зеленого” тарифа лояльный к инвестору, в отличие от правительственного, – эксперты
В Раде подготовили компромиссный законопроект по зеленым тарифам
В Раде подготовили компромиссный законопроект по зеленым тарифам
Только один из 8 законопроектов об азартных играх вводит лицензии по международным стандартам – эксперт
Только один из 8 законопроектов об азартных играх вводит лицензии по международным стандартам – эксперт
Законопроект №1210 отбросит украинскую налоговую систему на 7 лет назад
Законопроект №1210 отбросит украинскую налоговую систему на 7 лет назад
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка