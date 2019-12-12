Проблему зеленого тарифа наужно решить через компромисс – Паращий

Власть должна найти компромиссное решение с бизнесом насчет зеленого тарифа для решения проблем развития альтернативной энергетики, иначе ретроспективное снижение зеленого тарифа ухудшит инвестклимат в Украине. Об этом заявил руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Если будут ретроспективно пересматривать тарифы, то очевидно, что это может негативно повлиять на инвестиционную привлекательность Украины, считает Александр Паращий.

По его мнению, эффективное решение проблемы зеленого тарифа должно быть найдено в результате переговоров с инвесторами, которые профинансировали проекты в возобновляемой энергетике и рассчитывали на стабильность условий работы, которые им гарантировало государство.

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Если говорить о тех проектах, которые уже запустились, там, где уже деньги инвестированы, там, где есть все разрешения, все тарифы, то, конечно, там нужно садиться за стол переговоров и вырабатывать некую общую позицию. Я думаю, что компромисс всегда можно найти. Если даже снизить определенные ставки, то можно договариваться о более долгом сроке действия специальных тарифов и т. д., – сказал Паращий.

Напомним, 6 декабря 2019 в Верховной Раде зарегистрирован проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики (№2543), которым предусматривается добровольное снижение зеленого тарифа.

По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Людмилы Буймистер, он является компромиссным и большинство игроков рынка соглашаются на добровольную реструктуризацию на предложенных условиях. Основные тезисы законопроекта – добровольное снижение зеленого тарифа и пролонгация срока его действия.

Напомним, ранее мы писали, что в ВР подготовили компромиссный законопроект по зеленым тарифам.

Источник: Оbozrevatel