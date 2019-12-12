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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Проблему зеленого тарифу треба вирішити через компроміс – Паращій

Влада має знайти компромісне рішення з бізнесом щодо зеленого тарифу для вирішення проблем розвитку альтернативної енергетики, інакше ретроспективне зниження зеленого тарифу погіршить інвестклімат в Україні. Про це заявив керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.

Проблему зеленого тарифу треба вирішити через компроміс – Паращій

Якщо будуть ретроспективно переглядати тарифи, то очевидно, що це може негативно вплинути на інвестиційну привабливість України,  вважає Олександр Паращій.

На його думку, ефективне вирішення проблеми зеленого тарифу повинно бути віднайдене в результаті переговорів з інвесторами, що профінансували проекти у відновлюваній енергетиці і розраховували на стабільність умов роботи, які їм гарантувала держава.

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Якщо говорити про ті проекти, які вже запустилися, там, де вже гроші інвестовані, там, де є всі дозволи, всі тарифи, то, звичайно, там потрібно сідати за стіл переговорів і якусь спільну позицію виробляти. Я думаю, що компроміс завжди можна знайти. Якщо навіть знизити певні ставки, то можна домовлятися про довший термін дії спеціальних тарифів тощо, – сказав Паращій.

Нагадаємо, 6 грудня 2019 року у Верховній Раді зареєстровано проект закону Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики (№2543), яким передбачається добровільне зниження зеленого тарифу.

За словами одного зі співавторів законопроекту, народної депутатки Людмили Буймістер, він є компромісним і більшість гравців ринку погоджуються на добровільну реструктуризацію на запропонованих умовах. Основні тези законопроекту – добровільне зниження зеленого тарифу та пролонгація терміну його дії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ВР підготували компромісний законопроект щодо зелених тарифів.

Джерело: Obozrevatel

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