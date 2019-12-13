850 тыс. грн штрафа и никаких унижений: Рада приняла закон о защите от коллекторов

Коллекторам грозят крупные штрафы за нарушение порядка осуществления коллекторской деятельности.

Коллекторам на законодательном уровне запретили запугивать должников, дезинформировать их, угрожать и предоставлять им неправдивые данные относительно размера и характера их задолженности.

За депутатский законопроект №2133 проголосовали 309 народных депутатов.

Законопроект также предлагает установить запрет на использование вульгарной или нецензурной лексики, фраз, которые задевают личную честь и достоинство должника, его деловую репутацию, а также использовать силу.

Также коллекторы больше не имеют права звонить со скрытых номеров и любым способом сообщать о задолженности третьим лицам.

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За нарушения порядка осуществления коллекторской деятельности законопроектом предусматривается административный штраф: от 5 тыс. до 10 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 85 тыс. грн до 170 тыс. грн) – за нарушение при урегулировании просроченной задолженности по жилищно-коммунальным услугам, от 20 тыс. до 50 тыс. НМДГ (340 тыс. грн – 850 тыс. грн), если нарушения связаны с получением дохода в особо крупных размерах, то есть если сумма дохода минимум в 1 тыс. раз превысила НМДГ.

Напомним, Факты ICTV рассказывали о том, какими методами коллекторы выбивают деньги из украинцев.