Украина заручилась поддержкой администрации президента США Дональда Трампа для кампании, направленной на принуждение к содержательным переговорам с Российской Федерацией по завершению полномасштабной войны.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Украины изданию Kyiv Independent.

Трамп призвал Зеленского действовать смелее по отношению к РФ

По словам источника, президент США Дональд Трамп приватно сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому действовать смелее, чтобы склонить Россию к реальным переговорам.

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Как отмечают в издании, сообщение прозвучало в ходе новых попыток Украины устроить переговоры Зеленского с Путиным. Трамп эту инициативу поддержал, однако в Москве ее продолжают избегать.

Как утверждает источник, Трамп говорит, что он действительно не верит, что российский диктатор Владимир Путин что-то сделает без давления.

В Вашингтоне также делают ставку на стратегию – мир через силу, отмечая, что только решительные шаги способны принудить Кремль к конструктивным переговорам.

Несмотря на то, что Киев продолжает настаивать на прямых переговорах с Зеленским и Путиным, Россия систематически отказывается от встреч на нейтральных площадках. В Кремле выдвигают ультиматум – провести разговор исключительно в Москве.

В то же время украинская сторона не соглашается на такие условия. Как заявил Зеленский, переговоры могут состояться на нейтральной территории, например в Швейцарии, Турции или на Ближнем Востоке, но не на территории Российской Федерации.

Во время встречи 16 июня Зеленский выдвинул новое предложение, чтобы провести саммит трех государств – Украины, США и России. В частности, Путина предложили пригласить непосредственно в США.

Как утверждают источники, Трамп положительно оценил эту инициативу. Тем не менее, чиновники в США отмечают, что воплотить такой план в жизнь в ближайшее время вряд ли удастся.

Эти дипломатические пробы разворачиваются на фоне обострения ситуации на фронте. В последнее время Украина усилила удары по российской территории, в частности с помощью беспилотников, существенно расширив зону поражения.

В издании подчеркивают, что в Киеве такие действия рассматривают как элемент стратегии давления, призванный заставить Москву изменить свой подход к переговорам.

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