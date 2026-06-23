Мир через силу: Трамп поддержал план Зеленского по давлению на РФ
- Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского действовать смелее, поддержав стратегию "мир через силу" и идею трехстороннего саммита в США для принуждения России к реальным переговорам.
- В то же время Киев усиливает давление на Кремль ударами дронов по территории РФ, поскольку Москва отказывается от встреч на нейтральных площадках и настаивает только на визите в свою столицу.
Украина заручилась поддержкой администрации президента США Дональда Трампа для кампании, направленной на принуждение к содержательным переговорам с Российской Федерацией по завершению полномасштабной войны.
Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Украины изданию Kyiv Independent.
Трамп призвал Зеленского действовать смелее по отношению к РФ
По словам источника, президент США Дональд Трамп приватно сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому действовать смелее, чтобы склонить Россию к реальным переговорам.
Как отмечают в издании, сообщение прозвучало в ходе новых попыток Украины устроить переговоры Зеленского с Путиным. Трамп эту инициативу поддержал, однако в Москве ее продолжают избегать.
Как утверждает источник, Трамп говорит, что он действительно не верит, что российский диктатор Владимир Путин что-то сделает без давления.
В Вашингтоне также делают ставку на стратегию – мир через силу, отмечая, что только решительные шаги способны принудить Кремль к конструктивным переговорам.
Несмотря на то, что Киев продолжает настаивать на прямых переговорах с Зеленским и Путиным, Россия систематически отказывается от встреч на нейтральных площадках. В Кремле выдвигают ультиматум – провести разговор исключительно в Москве.
В то же время украинская сторона не соглашается на такие условия. Как заявил Зеленский, переговоры могут состояться на нейтральной территории, например в Швейцарии, Турции или на Ближнем Востоке, но не на территории Российской Федерации.
Во время встречи 16 июня Зеленский выдвинул новое предложение, чтобы провести саммит трех государств – Украины, США и России. В частности, Путина предложили пригласить непосредственно в США.
Как утверждают источники, Трамп положительно оценил эту инициативу. Тем не менее, чиновники в США отмечают, что воплотить такой план в жизнь в ближайшее время вряд ли удастся.
Эти дипломатические пробы разворачиваются на фоне обострения ситуации на фронте. В последнее время Украина усилила удары по российской территории, в частности с помощью беспилотников, существенно расширив зону поражения.
В издании подчеркивают, что в Киеве такие действия рассматривают как элемент стратегии давления, призванный заставить Москву изменить свой подход к переговорам.