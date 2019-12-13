850 тис. грн штрафу і жодних принижень: Рада ухвалила закон про захист від колекторів

Колекторам загрожують великі штрафи за порушення порядку здійснення колекторської діяльності.

Колекторам на законодавчому рівні заборонили залякувати боржників, дезінформувати їх, погрожувати і надавати їм неправдиві дані щодо розміру та характеру їхньої заборгованості.

За депутатський законопроект №2133 проголосували 309 народних депутатів.

Законопроект також пропонує встановити заборону на використання вульгарної та нецензурної лексики, фраз, які зачіпають особисту честь і гідність боржника, його ділову репутацію, а також використовувати силу.

Також колектори більше не мають права дзвонити з прихованих номерів і будь-яким способом повідомляти про заборгованість третім особам.

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За порушення порядку здійснення колекторської діяльності законопроектом передбачається адміністративний штраф: від 5 тис. до 10 тис. неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (від 85 тис. грн до 170 тис. грн) – за порушення під час врегулювання простроченої заборгованості за житлово-комунальні послуги, від 20 тис. до 50 тис. НМДГ (340 тис. грн – 850 тис. грн), якщо порушення пов’язані з отриманням доходу в особливо великих розмірах, тобто якщо сума доходу мінімум в 1 тис. разів перевищила НМДГ.

Нагадаємо, Факти ICTV розповідали про те, якими методами колектори вибивають гроші з українців.