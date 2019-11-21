В Николаеве к пенсионерке домой наведались коллекторы. Теперь ее обвиняют в стрельбе.

В Николаеве 64-летнюю Людмилу Изотову обвиняют в стрельбе. Женщина рассказывает – утром к ней приехали шестеро молодых и начали ломиться к ней во двор.

– Заходят, значит, смотрю, а все закрыто, значит, достает нож и начинает что-то здесь это самое… я значит открываю окно, вот это окно и говорю, что такое, что вы хотели, идите отсюда! Шесть человек здесь стоят, окружили, то там, то там, – говорит пенсионерка.

Они представились сотрудниками банка, которому Людмила якобы задолжала немалую сумму. И теперь женщина должна отдать квартиру. Пенсионерка сразу вызвала полицию, незнакомцы начали ломать забор. А дальше – соседи услышали очередь выстрелов.

Одна из пуль попала в ногу коллектора. И хотя ранение оказалось незначительным, “пострадавший” поехал в больницу.

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Даже поверить трудно, но эти так называемые банковские сотрудники утверждают, что стреляла именно пенсионерка.

– Как я могла с форточки стрелять? Я открыла окно вот так и говорю, уходите, я вызвала полицию. Я не стреляла ни в кого, у меня даже оружия нет вообще! – говорит женщина.

Она возмущается: мол, мало того, что коллекторы устроили разборки в ее дворе, да еще и хотят повесить на беззащитную хозяйку все свои грехи.

Что же произошло на самом деле и кто стрелял теперь выясняют следователи. А вот адвокат пенсионерки уверяет – задолженности у его клиентки перед банком нет.

Это уже не в первый раз, когда коллекторы пытаются запугать воинственную женщину. Людмила убеждена – кто-то просто положил глаз на ее квартиру в центре. Подозрительные молодые люди крутились в ее дворе в августе.

И пенсионерка, и крепкие “банкиры” уже написали заявления в полицию. Так кто на самом деле обнажил оружие? Как ни странно, но окончательный ответ даст экспертиза.

К слову, в Кременчуге в собственном авто нашли застреленным депутата райсовета, предпринимателя Андрея Гаврилова.