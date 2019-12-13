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Факты / Украина / Общество

Мисс Украина 2019: кто такая Маргарита Паша

Маргарита Паша 14 декабря представит Украину на Международном конкурсе красоты. Биографию главной красавицы страны читайте на сайте Факты ICTV.

Мисс Украина 2019: кто такая Маргарита Паша

Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша полетела в Лондон, где представит нашу страну на международной арене. 14 декабря в Великобритании пройдет конкурс Мисс мира 2019.

В 2018 году она получила степень магистра по специальности Менеджмент, пока девушка является студенткой Киевского института международных отношений по специальности Международное право.

– Я мастер спорта по художественной гимнастике, спорт – это неотъемлемая часть моей жизни, – рассказывает о себе девушка.

Она любит помогать детям, и называет себя филантропом. Выиграть конкурс Мисс Украина было детской мечтой Маргариты.

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12 сентября в финале всеукраинского конкурса красоты 24-летняя харьковчанка Маргарита Паша получила титул Мисс Украина 2019.

Мисс Украина 2019: кто такая Маргарита Паша / 6 фотографий

Затем она попала в языковой скандал, отказавшись от интервью на украинском языке.

После чего девушка написала гневный пост в Instagram, где отметила, что имеет право выражать свои мысли на каком угодно языке, а кому не нравится, что она пишет на русском – может отписаться.

Напомним, вторая публикация Маргариты была на украинском языке, в которой она отметила, что отказалась от интервью из-за плохого самочувствия.

Также она пыталась оправдаться и заверить, что владеет государственным языком и не хотела никого оскорбить.

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