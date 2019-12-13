Маргарита Паша 14 декабря представит Украину на Международном конкурсе красоты. Биографию главной красавицы страны читайте на сайте Факты ICTV.
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша полетела в Лондон, где представит нашу страну на международной арене. 14 декабря в Великобритании пройдет конкурс Мисс мира 2019.
В 2018 году она получила степень магистра по специальности Менеджмент, пока девушка является студенткой Киевского института международных отношений по специальности Международное право.
– Я мастер спорта по художественной гимнастике, спорт – это неотъемлемая часть моей жизни, – рассказывает о себе девушка.
Она любит помогать детям, и называет себя филантропом. Выиграть конкурс Мисс Украина было детской мечтой Маргариты.
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12 сентября в финале всеукраинского конкурса красоты 24-летняя харьковчанка Маргарита Паша получила титул Мисс Украина 2019.
Затем она попала в языковой скандал, отказавшись от интервью на украинском языке.
После чего девушка написала гневный пост в Instagram, где отметила, что имеет право выражать свои мысли на каком угодно языке, а кому не нравится, что она пишет на русском – может отписаться.
Напомним, вторая публикация Маргариты была на украинском языке, в которой она отметила, что отказалась от интервью из-за плохого самочувствия.
Также она пыталась оправдаться и заверить, что владеет государственным языком и не хотела никого оскорбить.