Під час засідання суду військовому медику Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці.

На засіданні Печерського райсуду Києва військовому лікарю і волонтеру Юлі Кузьменко обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 лютого 2020 року.

Її підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році.

Слідчі вважають, що саме Кузьменко заклала вибухівку під автомобіль журналіста.

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На засіданні суду були присутні ветерани АТО.

Особливості приміщення не дали можливості всім охочим потрапити на засідання, через що у коридорі утворилася велика черга з людей.

Нагадаємо, 12 грудня Нацполіція затримала кількох людей за підозрою у причетності до вбивства Павла Шеремета. Однією із затриманих була Юля Кузьменко.

Тоді екс-нардеп Ігор Мосійчук заявив, що вона може бути жінкою-кілером, яку бачили на камерах спостереження.

Слідчі вважають, що мотивом для вбивства журналіста була дестабілізація внутрішньої соціально-політичної ситуації в Україні. У скоєнні злочину також підозрюють бійця ССО, музиканта Андрія Антоненка та медсестру Яну Дугарь.