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Факты / Украина / Общество

Сменять форму получения субсидии можно будет в любой момент – Минсоцполитики

Минсоцполитики выступило с инициативой предоставить украинцам возможность менять формы получения субсидии в любой момент отопительного сезона.

Сменять форму получения субсидии можно будет в любой момент – Минсоцполитики

Замминистра соцполитики Виталий Музыченко заявил, что ведомство индицирует предоставление украинцам права менять форму получения субсидии на услуги ЖКХ в любой момент отопительного сезона.

По его словам, решение вынесли на рассмотрение Кабмина из-за того, что очень многие ОСМД, поставщики услуг, жилищно-строительные кооперативы и другие организации несвоевременно или вообще не подают в Ощадбанк необходимую для проведения взаиморасчетов информацию.

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Это стало причиной того, что этого субсидии от государства скапливаются на личном счете льготника в банке и не идут на оплату коммунальных услуг.

В Минсоцполитике планируют, чтобы нововведение заработало с 1 января 2020 года.

Ранее Факты ICTV писали, что из-за введения новых правил касательно выплаты субсидий некоторые лица могут не получить помощь.

Фото: Dreamstime

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