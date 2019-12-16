На РосТВ показали украинских военных в плену “ДНР”

На российском телевидении показали сюжет о трех пленных украинских военных, которые уже более трех лет находятся в так называемой ДНР.

На телеканале Россия 1 вышел сюжет о трех украинских военных, находящихся в плену “ДНР”.

Богдан Пантюшенко – командир танка, который подбили под Донецком. В плену с января 2015 года.

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Старшина Сергей Глондар и младший сержант Александр Кориньков – военнослужащие 3-го полка спецназначения. В плену с 16 февраля 2015 года, когда выполняли боевую задачу в районе Дебальцево. Они сопровождали колонну и должны были вывести раненых из Дебальцево, однако их отряд попал в засаду.

В сюжете отмечается, что их внесли в списки на обмен и готовы отдать Украине, если обмен состоится.

Напомним, 9 декабря в Париже во время нормандского саммита президент Украины Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путиа обсуждали первую часть нового обмена пленными.

В рамках первого этапа обмена всех на всех Украина планирует вернуть 77 украинских заложников из ОРДЛО. Следующее заседание Трехсторонней контрактной группы, в рамках которого будет обсуждаться вопрос обмена, состоится 18 декабря.