Судьбоносного прорыва на нормандском саммите не было – Кремль

В Кремле сообщили, что судьбоносного прорыва во время нормандского саммита не было.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время пресс-конференции прокомментировал результаты нормандского саммита с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции.

Среди прочего он отметил, что ключевые решения не были приняты, поэтому судьбоносного прорыва не произошло.

Он также подтвердил, что встреча нормандской четверки состоится вновь после длительного перерыва.

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Напомним, очередная встреча в нормандском формате должна состояться в течение четырех месяцев – то есть уже в марте 2020 года.

Источник: Говорит Москва