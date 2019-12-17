Гостиный двор на грани разрушения. Кто спасет историческое здание.

Жемчужина киевского классицизма Гостиный двор уже около 10 лет остро нуждается в реконструкции. Пока неизвестно, в чью собственность перейдет здание и кто выделит средства на ремонт.

Фонд госимущества Украины рассматривает три варианта спасения Гостиного двора в Киеве: передача здания на баланс города, в подчинение Могилянке или привлечение к проекту частного инвестора. По предварительным оценкам, капитальная реконструкция проекта будет стоить примерно 500 млн грн.

Поскольку ни в государственном, ни в городском бюджете на 2019-2020 годы эти средства предусмотрены не были, а Гостиный двор стремительно разрушается и дальше откладывать с реконструкцией просто некуда, сценарий с привлечением частного инвестора здесь кажется наиболее вероятным.

Гостиный двор на Подоле — объект культурного наследия и одна из архитектурных жемчужин киевского классицизма. Здание уже порядка 10-ти лет нуждается в капитальной реконструкции, а последние шесть – простаивает без крыши, окон и штукатурки на фасаде.

Главный торговый центр старого Киева был внесен, исключен и снова внесен в Госреестр памятников архитектуры. Здание перенесло масштабный пожар и грубое вмешательство предыдущего арендатора.

Сегодня дальнейшая судьба Гостиного двора — здания, которое неоднократно становилось объектом споров, причиной протестов и силовых противостояний, а также поводом для судебных тяжб – по-прежнему остается неизвестной.

Война за Гостиный двор. Как это было?

История столичного Гостиного двора в той или иной степени известна всем жителями Киева. В начале 19 века это здание в стиле классицизма спроектировал архитектор итальянского происхождения Луиджи Руска.

Из-за грандиозного пожара на Подоле в 1811 году и начавшейся войны с Наполеоном здание так и не смогли достроить, поэтому длительное время оно было одноэтажным.

Свой законченный вид Гостиный двор приобрел только в конце 1980 годов, когда после масштабной реконструкции под руководством архитектора-реставратора Валентины Шевченко ему придали вид, задуманный в оригинальном проекте Руска.

После оглашения независимости Украины тут располагались офисы, магазины, общепиты и бары, а также Театр на Подоле и Государственная научная архитектурно-строительная библиотека им. В. Заболотного.

Однако 15 августа 2011 года во время президентства ныне беглого Виктора Януковича, когда здание уже нуждалось в реконструкции, Кабмин под руководством премьера Николая Азарова вывел Гостиный двор, неотъемлемую часть архитектурного ансамбля Контрактовой площади, из Государственного реестра памятников архитектуры.

Это означало, что здание можно приватизировать. Общественные организации отреагировали оперативно: начали оспаривать постановление правительства в судах. Интересы общины Киева представляла активист и правозащитница Марина Соловьева, а также ее коллега Евгения Закревская.

В мае 2012 года, когда стало известно о возможных планах перестройки Гостиного двора, началась стихийная акция протеста. Молодые люди (в том числе студенты Могилянки) заняли внутренний двор здания, чтобы отпраздновать там День Киева. Активисты не покидали его в течение девяти месяцев, не позволяя вести строительство.

Вскоре Киевсовет передал земельный участок под зданием в аренду частной компании Укрреставрация сроком на пять лет. Застройщик Андрей Кравец хотел перестроить историческое здание, сделав из него коммерческий проект: торгово-развлекательный центр с гостевой стоянкой.

В частности, предполагалось остекление крыши внутреннего двора и возведение дополнительного третьего этажа, не предусмотренного оригинальным архитектурным проектом Гостиного двора.

Активисты vs застройщик

Первыми за сохранение Гостиного двора в его историческом облике выступили студенты Национального университета Киево-Могилянская академия (НаУКМА). Вскоре к ним присоединились общественные активисты, журналисты, местные и народные депутаты, градозащитники, архитекторы и просто неравнодушные киевляне.

Среди них были, в частности, нынешний советник мэра Киева Игорь Луценко, журналистки Мария Лебедева и Татьяна Черновол, правозащитница Евгения Закревская, депутат Киеврады Александр Бригинец, киевовед и руководитель Центра культуры и искусств НаУКМА Владислава Осьмак.

Заняв Гостиный двор, активисты организовывали там многочисленные акции, выставки, лекции, толоки, конкурсы и пикники. Также концерты в поддержку Гостиного двора проходили прямо на Контрактовой площади.

Протестующие требовали не допустить сомнительную реконструкцию, а именно вернуть Гостиному двору статус исторического памятника, а само здание – в коммунальную собственность и превратить в художественный центр. Еще одно условие, которое активисты поставили застройщику, – не достраивать стеклянную крышу и не изменять фасад здания.

То есть люди требовали создания в Гостином дворе общественно-культурного центра вместо коммерческого проекта власти. Нежелание застройщика прислушаться к мнению жителей города относительно дальнейшей судьбы Гостиного двора привело к ужесточению противостояния.

Общественные активисты забирались на верхушку строительного крана и другой спецтехники, чтобы физически помешать продолжению ведущихся работ. Штурмовали Гостиный двор, а после — отбивали атаки застройщика. Однако масштабный пожар, который произошел ночью в феврале 2013 года, позволил застройщику вытеснить активистов из здания и начать строительные работы.

Чем закончились протесты?

Активная фаза реконструкции, которую проводила ПАО Укрреставрация, продолжалась с весны 2013 года до начала лета 2014 года, когда Киевсовет расторгнул договор об аренде земельного участка. За это время со здания успели снять кровлю для строительства дополнительного этажа.

Также представители застройщика расширили подвальные помещения. На этом работы остановились, но Укрреставрация еще долго пыталась отстаивать свои права на аренду Гостиного двора в судах различных инстанций.

В 2018 году договор аренды с компанией был расторгнут окончательно: суд обязал Укрреставрацию вернуть здание Гостиного двора региональному отделению Фонда госимущества. В начале 2019 года ФГИУ оформил свое право собственности на это историческое здание.

Текущее состояние Гостиного двора

Все это привело к тому, что сегодня Гостиный двор находится в аварийном состоянии. Расположенное в историческом центре города, в самом сердце Подола, здание превращается в руины прямо на глазах изумленных туристов и возмущенных киевлян.

За время простоя без окон и крыши, которые спасали от ветра и атмосферных осадков, оголенные кирпичные стены начали осыпаться, а сама постройка густо заросла травой и сорняками.

– За шесть лет памятник культурного наследия зарос кустарником, превратился в мусорник и общественный туалет. Руины, обнесенные гнилым, покосившимся забором, торчат в историческом центре столицы. Само здание после долгих судов вернулось на баланс фонда Госимущества, но территорию продолжают охранять какие-то непонятные охранные структуры Кравца, — описывает внешний вид Гостиного двора журналист Денис Казанский, который недавно вместе с советником мэра Игорем Луценко и активистом Виталием Селиком пробрался на территорию здания, перепрыгнув через строительный забор.

Он подчеркнул, что в целом эта ситуация – позор для столицы и всей нашей страны.

– За шесть лет вся государственная машина оказалась бессильна привести в порядок этот крысятник. Какие впечатления остаются у туристов от Киева и Украины, когда они это видят? – говорит Казанский.

Несмотря на то, что в 2015 году Окружной админсуд Киева признал незаконным и недействительным постановление Кабмина об исключении здания Гостиного двора в Киеве из списка памятников архитектуры, находящихся под охраной государства, и с 2018-го Гостиный двор находится на государственном балансе, средства на его реставрацию в госбюджете предусмотрены не были.

Таким образом, многолетняя борьба общественных активистов и просто неравнодушных киевлян за спасение этого исторического объекта может закончиться ничем, ведь если здание не будет срочно законсервировано, спасти его уже не удастся.

Журналист Денис Казанский в своем видеоблоге рассказал, что из-за запущенного состояния объекта в котловане возле Гостиного двора накапливается вода, которая заливает метрополитен. Эту информацию подтвердил общественный активист Виталий Селик.

– Там есть защитная бетонная плита, которая должна защищать метрополитен. Но в связи с тем, что здание не закрыто, эта плита и вообще вся конструкция начинает разрушаться. Это создает реально большую техногенную опасность, – подчеркнул Селик.

Поскольку Гостиный двор находится в государственной собственности, Кабинет министров должен определить орган, который займется срочной консервацией.

– Это должна быть организация, у которой есть на это средства. Ведь у ФГИ, по его же словам, этих средств нет. Кроме того, насущный вопрос – заключение охранного договора, и этот вопрос должен быть решен, – подчеркивает советник мэра Киева Игорь Луценко.

Он подчеркнул, что здание нуждается в экспертизе, которую государство до сих пор не провело, поскольку оно не вступило в права собственника Гостиного двора.

– Несмотря на то, что есть судебное решение, там находится охрана бывшего регионала, которая никого не подпускает к зданию. Как сделать экспертизу? Никак. Поэтому вопрос в том, чтобы наш Кабмин прекратил бездействовать. В конце концов, это государственное имущество, и нельзя его так просто оставлять в руках врага. Наше государство здесь, извините, ведет себя крайне безответственно. Я кричал об этом целую осень, а уже наступила зима. Они ничего не сделали для того, чтобы как-то законсервировать здание, – сказал Луценко.

Кто займется реконструкцией?

В КГГА настаивают: для временной консервации Гостиный двор должен перейти на баланс города. Однако пока чиновники согласовывают документы по передаче Гостиного двора в коммунальную собственность столицы, здание продолжает разрушаться.

Сами киевские власти прогнозы по датам и цене обновления памятника делать не берутся. Архитекторы опасаются, что неблагоприятные погодные условия пагубно повлияют на состояние здания, что впоследствии увеличит стоимость его реставрации.

Однако в Фонде госимущества считают необходимым предварительно узнать мнение самих киевлян на этот счет. Принимая решение о передаче здания новому собственнику, ФГИУ хочет опираться на мониторинг общественного мнения.

– Фонд госимущества разделяет все стремления общины города Киева. Мы абсолютно конструктивно настроены. Давайте вместе выберем оптимальный общий путь решения этого вопроса, — сказал первый замглавы Фонда госимущества Дмитрий Парфененко в ходе круглого стола Как восстановить и сохранить Гостиный двор?, который прошел в КГГА в конце ноября.

Сегодня Фонд рассматривает три варианта развития событий: Гостиный двор может быть передан на баланс города, в подчинение Киево-Могилянской академии или же частному инвестору.

– В бюджете на 2020 год не заложены средства на содержание любых объектов, в том числе Гостиного двора. И вообще, Фонду госимущества не присуща функция по управлению такими объектами. Мы – орган, который готовит объекты к приватизации или передаче. Мы должны при помощи правительства определить орган управления этим имуществом (Гостиным двором, – Ред.), – подчеркнул Дмитрий Парфененко.

Также рассматривался вариант передачи здания Министерству культуры Украины, однако от него быстро отказались.

– Кажется, у Ткаченко была идея отдать Гостиный двор Минкульту. Но я точно знаю, что позиция Минкульта сегодня следующая: у нас лишних денег на эти вещи нет. Надо, чтобы была ответственность политическая. Так, как бездействовал Гройсман, Гончаруку бездействовать просто недопустимо, — убежден Игорь Луценко.

Рассмотрим варианты

Что будет, если передать Гостиный двор на баланс столицы? Мэр Киева Виталий Кличко предлагает разместить в здании Музей истории Киева и, как того требовали активисты, открыть там культурно-просветительский центр.

Однако в столичном бюджете, как и в бюджете 2019 года и грядущего 2020 года, средства для реставрации Гостиного двора предусмотрены не были. К тому же, стоит учитывать ряд других острых вопросов в столице.

Например, тот факт, что за последнее время власти города выделили и продолжают вливать существенные средства в экстренную и крайне дорогую реконструкцию Шулявского путепровода, а также в достройку новых станций столичного метрополитена.

В таких условиях город просто не может позволить себе выделить существенную сумму, необходимую для реконструкции Гостиного двора. Второй вариант — передать Гостиный двор на баланс НаУКМА, которая расположена по соседству с этим зданием на Контрактовой площади.

Такую инициативу еще в 2013 году поддержал тогдашний нардеп Владимир Яворивский. Концептуально такое решение вопроса могло бы удовлетворить общественность, однако слишком остро стоит вопрос финансирования.

Большинство корпусов Могилянки находятся в крайне запущенном состоянии: средств на реконструкцию этих зданий у вуза попросту нет. Это становится очевидным после прогулки вдоль корпусов НаУКМА на Подоле и подтверждается в личных беседах с сотрудниками университета.

Также не секрет, что осенью этого года для ремонта одного из зданий Академии – Староакадемического корпуса Посольство США выделило $400 тыс. Таким образом, передача Гостиного двора Могилянке выглядит нецелесообразной, ведь это не поможет спасти здание.

Поскольку зимой здание продолжает стремительно разрушаться в связи с обильными осадками, откладывать консервацию и реконструкцию Гостиного двора больше нельзя.

– Гостиный двор уже несколько лет стоит в открытом состоянии. Первоначально нужно спасать объект, консервировать здание, так как средств на его реставрацию нет. Значит, надо его законсервировать и дальше уже разрабатывать проект реставрации и восстановления, вкладывать деньги и реставрировать, – говорит директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк.

Таким образом, наиболее реалистичным и единственно эффективным выглядит третий вариант, рассматриваемый ФГИУ — привлечение в проект частного инвестора, который бы в полной мере профинансировал все необходимые работы по реконструкции исторического здания.

По предварительным оценкам Фонда госимущества, для проведения реконструкции Гостиного двора потребуется не менее 500 млн грн. И это только ремонтные работы. То есть к этой сумме нужно добавить как минимум стоимость создания и запуска обещанного городу культурно-просветительского центра.

Что дальше?

Условием сотрудничества с потенциальным инвестором вероятнее всего будет требование сохранить исторический вид Гостиного двора и на части площадей обустроить культурно-социальное пространство.

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Глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности Леонид Антоненко (который также является советником главы ФГИУ на общественных началах) отметил возможность проведения конкурса для выбора инвестора реконструкции Гостиного двора с предоставлением ему в дальнейшем льготных условий аренды.

По его мнению, конкурс инвестпроектов позволит ФГИУ и городским властям выбрать не утопический, а реальный проект реконструкции здания. Вопрос лишь в том, что с учетом истории противостояний общественности с предыдущим арендатором Гостиного двора, далеко не всякий инвестор отважится зайти на этот объект.

Ведь он требует капитальных инвестиций при крайне высоких репутационных рисках и категоричности требований общественности. При этом остается открытым вопрос: готова ли община снова передать историческое здание в частную собственность ради его сохранения?

Игорь Луценко, один из наиболее активных участников протестов 2012-2013 годов и нынешний советник (на общественных началах) столичного мэра отметил, что фактически Гостиный двор все еще находится в руках предыдущего арендатора и продолжает разрушаться.

По словам советника мэра Киева, сохранность исторического здания – в руках Кабинета министров, который не считает сохранение памятника национального и местного значения своим приоритетом.

Экс-активист уверен, что такое поведение членов правительства и премьера могут вызвать новые акции протеста уже в ближайшее время.

– Я скоро выйду. Если после Нового года ничего не будет сделано, я буду выходить на протест против такого вот наглого бездействия чиновников, — резюмировал Игорь Луценко.

К слову, Апелляционный суд Киева подтвердил законность переименования столичного Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина на Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Фото: epravda.com.ua