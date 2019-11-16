На основании решения районного суда в Донецкой области земля на Рыбальском острове была незаконно отчуждена. Теперь же вся территория возвращена в собственность города.

В ходе расследования уголовного производства правоохранители обнаружили, что земельный участок по адресу ул. Электриков, 20-А в Подольском районе была незаконно отчуждена.

Прокуратура города Киева подала иск о возврате земли его законному владельцу. Суд в повновному объеме удовлетворил иск и обязал вернуть в коммунальную собственность земельный участок на Рыбальском острове, стоимость которого составляет 86 млн грн.

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Сейчас продолжается досудебное расследование по факту незаконного завладения имуществом коммунальной собственности.

Напомним, в мае этого года на судостроительном предприятии Кузница на Рыбальском произошел пожар – горел корабль.