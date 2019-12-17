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Факты / Украина

Украина введет санкции против компаний в ОРДЛО и Крыму, торгующих с ОПК РФ

Кабмин намерен ввести санкции против компаний на оккупированных территориях, которые сотрудничают оборонно-промышленным комплексом РФ.

Украина введет санкции против компаний в ОРДЛО и Крыму, торгующих с ОПК РФ

Кабинет министров Украины в ближайший месяц планирует передать на рассмотрение СНБО предложения о персональных экономических и других санкциях к юридическим лицам, которые торгуют с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ. Речь идет о компаниях на временно оккупированных территориях Украины.

Читайте: ЕС на полгода продлил санкции против России

При этом сам перечень не обнародован, поскольку предназначен для служебного пользования.

Ранее Факты ICTV писали, что Конгресс США планирует принять проект, который предусматривает санкции против Северного потока-2, до 20 декабря.

Фото: Dreamstime

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