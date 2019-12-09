Конгресс США намерен ввести санкции против Северного потока-2

Конгресс США планирует принять проект, который предусматривает санкции против Северного потока-2, до 20 декабря.

Американские законодатели включили положение о санкциях в отношении компаний, которые участвуют в проекте Северный поток-2, в проект оборонного бюджета на следующий год.

Санкции будут касаться не только компаний, но и их топ-менеджеров, которым могут не выдавать американскую визу и блокировать транзакции, связанные с недвижимостью или активами в США.

Санкции направлены на то, чтобы остановить строительство газопровода Северный поток-2.

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По словам одного из авторов законопроекта Теда Круза, Северный поток-2 принесет миллиарды долларов России, которые она сможет использовать для финансирования военной агрессии против Америки и Европы.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Америка еще не определились с санкциями против Северного потока-2.