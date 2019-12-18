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Факты / Украина / Бизнес и финансы

На Донбассе пограничники изъяли контрабанду сигарет на 14,5 млн грн

В зоне проведения операции объединенных сил пограничники обнаружили и изъяли сигареты известных брендов без акцизных марок. Общая стоимость контрабандного товара составляет 14,5 млн грн.

На Донбассе пограничники изъяли контрабанду сигарет на 14,5 млн грн

В городе Константиновка, который расположен в зоне ООС пограничники изъяли сигареты известных брендов без акцизных марок.

Всего изъято около 270 тыс. пачек поддельных сигарет стоимостью 14,5 млн грн.

По оперативным данным, эти сигареты производились на одной из табачных фабрик оккупированного Донецка и незаконно перемещались через линию разграничения.

На Донбассе пограничники изъяли контрабанду сигарет на 14,5 млн грн / 3 фотографии

В ЕРДР внесены сведения о незаконном изготовлении, хранении и сбыте подакцизных товаров. Продолжается следствие.

Читайте: В 2020 году криминализируют подакцизную контрабанду

Ранее Факты ICTV рассказывали, как работает контрабанда в Одессе.

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