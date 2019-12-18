У зоні проведення Операції об’єднаних сил прикордонники виявили та затримали сигарети відомих брендів без акцизних марок. Загальна вартість контрабандного товару становить 14,5 млн грн.
У місті Костянтинівка, що розташоване в зоні ООС прикордонники вилучили сигарети відомих брендів без акцизних марок.
Всього ліквідовано близько 270 тис. пачок підроблених сигарет вартістю 14,5 млн грн.
За оперативними даними, сигарети вироблялися на одній з тютюнових фабрик окупованого Донецька та незаконно переміщувались через лінію розмежування.
На Донбасі прикордонники вилучили контрабанду сигарет на 14,5 млн грн / 3 фотографии
В ЄРДР внесено відомості про незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів. Триває слідство.
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