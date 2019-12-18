У зоні проведення Операції об’єднаних сил прикордонники виявили та затримали сигарети відомих брендів без акцизних марок. Загальна вартість контрабандного товару становить 14,5 млн грн.

У місті Костянтинівка, що розташоване в зоні ООС прикордонники вилучили сигарети відомих брендів без акцизних марок.

Всього ліквідовано близько 270 тис. пачок підроблених сигарет вартістю 14,5 млн грн.

За оперативними даними, сигарети вироблялися на одній з тютюнових фабрик окупованого Донецька та незаконно переміщувались через лінію розмежування.











На Донбасі прикордонники вилучили контрабанду сигарет на 14,5 млн грн / 3 фотографии

В ЄРДР внесено відомості про незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів. Триває слідство.

Читайте: У 2020 році криміналізують підакцизну контрабанду

Раніше Факти ICTV розповідали, як працює контрабанда в Одесі.