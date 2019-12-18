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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

На Донбасі прикордонники вилучили контрабанду сигарет на 14,5 млн грн

У зоні проведення Операції об’єднаних сил прикордонники виявили та затримали сигарети відомих брендів без акцизних марок. Загальна вартість контрабандного товару становить 14,5 млн грн.

На Донбасі прикордонники вилучили контрабанду сигарет на 14,5 млн грн

У місті Костянтинівка, що розташоване в зоні ООС прикордонники вилучили сигарети відомих брендів без акцизних марок.

Всього ліквідовано близько 270 тис. пачок підроблених сигарет вартістю 14,5 млн грн.

За оперативними даними, сигарети вироблялися на одній з тютюнових фабрик окупованого Донецька та незаконно переміщувались через лінію розмежування.

На Донбасі прикордонники вилучили контрабанду сигарет на 14,5 млн грн / 3 фотографии

В ЄРДР внесено відомості про незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів. Триває слідство.

Читайте: У 2020 році криміналізують підакцизну контрабанду

Раніше Факти ICTV розповідали, як працює контрабанда в Одесі.

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