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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Шахтерам выплатят зарплаты – Кабмин выделил 322 млн грн

Правительство направило 322,6 млн грн для выплаты зарплаты шахтерам.

Шахтерам выплатят зарплаты – Кабмин выделил 322 млн грн

Кабинет министров Украины направил 322,6 млн грн для выплаты зарплаты шахтерам.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о полном погашении зарплатных долгов перед украинскими шахтерами.

Так, шахтерам Донбасса, Луганщины, Волыни и Львовщины 13 ноября Минфин перечислил 1 млрд грн.

Мы также писали о том, как возникла профессия шахтера, как работают под землей и сколько зарабатывают за тяжелый труд.

Источник: Алексей Гончарук

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