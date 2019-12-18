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Факты / Украина / Общество

В Украине создали современный командно-штабный трансформер

Специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники проверили качество новой командно-штабной машины с кузовом переменного объема на базе МАЗ-63172.

В Украине создали современный командно-штабный трансформер

Для Вооруженных сил Украины создали новую командно-штабную машину с кузовом переменного объема.

Это довольно уникальная разработка, потому что большинство подвижных пунктов управления, которые сейчас находятся в эксплуатации, не отвечают современным требованиям.

  • Во-первых, их создавали еще в советское время.
  • Во-вторых, в полевых условиях такие образцы требуют больше времени на развертывание рабочих мест в органы управления.

Поскольку внутри крытого прицепа отсутствует соответствующая инфраструктура, то личному составу приходится вручную заносить столы, стулья, прокладывать электросети, подключить аппаратуру связи, компьютеры и тому подобное.

В Украине создали современный командно-штабный трансформер / 7 фотографий

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Машина имеет стационарные системы жизнеобеспечения: обогреватель, кондиционер, фильтровентиляционную установку, телекоммуникационное оборудование (позволяет быстро развернуть локальную сеть связи), а также генератор и аккумулятор.

Сейчас производитель продолжает совершенствовать конструкции КШМ, чтобы их можно было стыковать друг с другом. Тогда появится возможность получить большую площадь для развертывания и организации надлежащей работы органов управления бригады или оперативного командования.

Напомним, летом 2019 Украина и Канада договорились о поставках вооружения.

Источник: Армия Inform

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