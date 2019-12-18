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Факты / Украина

Заморила голодом годовалого сына: суд отменил приговор горе-матери

Прокуратура города Киева добилась отмены приговора суда, который засудил к 8 годам лишения свободы женщину, которая заморила голодом ребенка.

Заморила голодом годовалого сына: суд отменил приговор горе-матери

Суд первой инстанции не нашел оснований считать действия обвиняемой как умышленное убийство малолетнего ребенка, а квалифицировал их как оставление в опасности. По этой статье суд назначил матери наказание в виде 8 лет лишения свободы.

– Категорически не согласны с квалификацией преступления и с назначенным наказанием за его мягкость – столичная прокуратура обжаловала приговор в апелляционном порядке.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы, Киевский апелляционный суд отменил приговор Голосеевского райсуда, а уголовное производство направил на новое судебное рассмотрение в тот же суд, но в ином составе.

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Кроме того, на этом же заседании суд продлил обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей.

Недавно прокуратура Николаевской области объявила подозрение в уголовном преступлении воспитательнице детсада, которая побила шестерых детей.

Источник: Прокуратура Киева

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