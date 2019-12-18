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Факти / Україна

Заморила голодом однорічного сина: суд скасував вирок горе-матері

Прокуратура міста Києва домоглася скасування вироку суду, що засудив до 8 років позбавлення волі жінку, яка заморила голодом дитину.

Заморила голодом однорічного сина: суд скасував вирок горе-матері

Суд першої інстанції не знайшов підстав вважати дії обвинуваченої як умисне вбивство малолітньої дитини, а кваліфікував їх як залишення у небезпеці. За цієї статтею суд призначив матері покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

– Категорично не погоджуюємось з кваліфікацією злочину та з призначеним покаранням через його м’якість – столична прокуратура оскаржила вирок в апеляційному порядку.

За результатом розгляду апеляційної скарги, Київський апеляційний суд скасував вирок Голосіївського райсуду, а кримінальне провадження направив на новий судовий розгляд у той самий суд, але в іншому складі.

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Крім того, на цьому ж засіданні суд продовжив обвинуваченій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нещодавно прокуратура Миколаївської області оголосила підозру у кримінальному злочині виховательці дитсадку, яка побила шістьох дітей.

Джерело: Прокуратура Києва

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