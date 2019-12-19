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Факты / Украина / Политика

Не нажимая кнопку пальцем: лайфхак по кнопкодавству от депутата ОПЗЖ

Нардепы от Оппозиционной платформы – За жизнь Сергей Ларин и Виктор Черный сконструировали своеобразный механизм, позволяющий кнопкодавить, не нажимая на чужую кнопку своим пальцем.

Не нажимая кнопку пальцем: лайфхак по кнопкодавству от депутата ОПЗЖ

На пленарном заседании Верховной Рады 18 декабря нардеп от ОПЗЖ Сергей Ларин применил некий кнопкодавитель, который смастерили из трех толстых книг и чего-то похожего на кипы бумаги.

– Для того, чтобы нажатие на кнопку с помощью этого “изобретения” было незаметным, Ларин пристроил над пультом для голосования листовки с надписью Мы за мир, – говорится в сообщении Честно.

Кнопкодавство зафиксировали при принятии законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности №2237.

Позже “изобретение” Ларина использовал его соратник Виктор Черный, который Черный, который кнопкодавил за отсутствующего коллегу.

Читайте: Штрафы за кнопкодавство. Рада приняла закон за основу

ОПЗЖ является фракцией-лидером по количеству кнопкодавов Верховной Рады IX созыва. Там сейчас восемь нарушителей.

Напомним, последний раз на кнопкодавстве застали Василия Нимченко, который является представителем ОПЗЖ. Он даже был соавтором одного из законопроектов об уголовной ответственности депутатов за кнопкодавство.

Источник: Чесно 

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