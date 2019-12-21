Как будет работать Укрпочта на католическое Рождество 25 декабря – читайте в материале Фактов ICTV.
До Нового года осталось совсем мало времени, поэтому стоит поторопиться и отправить подарки всем близким, которые находятся не рядом с вами.
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Чтобы украинцы все успели и в праздники никто не остался без презентов, Укрпочта будет работать и в выходной день – 25 декабря, когда праздную Рождество по григорианскому календарю.
В Укрпочте уточнили перечень почтовых отделений, которые будут работать 25 декабря.
График работы Укрпочты 25 декабря:
График работы Укрпочты на католическое Рождество / 4 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, куда пойти с ребенком на католическое Рождество 2019.
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