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Факты / Украина / Общество

График работы Укрпочты на католическое Рождество

Как будет работать Укрпочта на католическое Рождество 25 декабря – читайте в материале Фактов ICTV.

График работы Укрпочты на католическое Рождество

До Нового года осталось совсем мало времени, поэтому стоит поторопиться и отправить подарки всем близким, которые находятся не рядом с вами.

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Чтобы украинцы все успели и в праздники никто не остался без презентов, Укрпочта будет работать и в выходной день – 25 декабря, когда праздную Рождество по григорианскому календарю.

В Укрпочте уточнили перечень почтовых отделений, которые будут работать 25 декабря.

График работы Укрпочты 25 декабря:

График работы Укрпочты на католическое Рождество / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, куда пойти с ребенком на католическое Рождество 2019.

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