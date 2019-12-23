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Факти / Україна / Суспільство

Графік роботи Укрпошти на католицьке Різдво

Як працюватиме Укрпошта на католицьке Різдво 25 грудня – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Графік роботи Укрпошти на католицьке Різдво

До Нового року залишилося зовсім мало часу, тому варто поквапитися та надіслати подарунки всім близьким, які знаходяться не поруч з вами.

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Аби українці все встигнули та на свята ніхто не залишився без презентів, Укрпошта працюватиме й у вихідний день – 25 грудня, коли святкую Різдво за григоріанським календарем.

В Укрпошті уточнили перелік поштових відділень, які працюватимуть 25 грудня.

Графік роботи Укрпошти 25 грудня:

Графік роботи Укрпошти на католицьке Різдво / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, куди піти з дитиною на католицьке Різдво 2019.

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