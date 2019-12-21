Кто заглядывает на чужое, плохо заканчивает: Пристайко ответил Путину

В МИД Украины напомнили России о том, что попытки пересмотреть историю всегда плохо заканчиваются для самых ревизионеров.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал заявления президента РФ Владимира Путина об исконно русских территориях.

– К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать. Но история может давать уроки. Один из таких уроков слишком известен, чтобы его игнорировать: те, кто заглядывает на чужую землю, видят за рубежом некие “исконные территории” – приходят к плохому финалу, – отметил дипломат.

Пристайко подчеркнул, что Украина – независимое суверенное государство, признанное всеми странами мира, “и если именно мы должны предоставить кому-то очередной урок истории – то так тому и быть”.

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По его словам, после встречи в нормандском формате Украина немедленно начала выполнять свою часть обязательств, но для прогресса в восстановлении мира на Донбассе необходимы соответствующие шаги всех участников переговоров.

На пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин также заявил, что оккупационные власти в так называемых ЛНР и ДНР являются законными, поскольку сформировались вследствие “выборов”.