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Факти / Україна / Політика

Хто зазирає на чуже, погано закінчує: Пристайко відповів Путіну

В МЗС України нагадали Росії про те, що спроби переглянути історію завжди погано закінчуються для самих ревізіонерів.

Хто зазирає на чуже, погано закінчує: Пристайко відповів Путіну

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко прокоментував заяви президента РФ Володимира Путіна про споконвічно російські території.

– До історичних аргументів зазвичай звертаються тоді, коли немає чого більше сказати. Але історія може давати уроки. Один з таких уроків надто відомий, щоб його ігнорувати: ті, хто зазирає на чужу землю, хто бачить за кордоном якісь “споконвічні території”- завжди приходить до поганого фіналу, – зазначив дипломат.

Пристайко підкреслив, що Україна – незалежна суверенна держава, визнана всіма країнами світу, “і якщо саме ми мусимо надати комусь черговий урок історії – то так тому й бути”.

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За його словами, після зустрічі у нормандському форматі Україна негайно почала виконувати свою частину зобов’язань, але для прогресу у відновленні миру на Донбасі необхідні відповідні кроки усіх учасників переговорів.

На прес-конференції 19 грудня Володимир Путін також заявив, що окупаційна влада у так званих ЛНР та ДНР є законною, бо сформувалася унаслідок “виборів”.

Джерело: Укрінформ

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