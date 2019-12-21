Хто зазирає на чуже, погано закінчує: Пристайко відповів Путіну

В МЗС України нагадали Росії про те, що спроби переглянути історію завжди погано закінчуються для самих ревізіонерів.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко прокоментував заяви президента РФ Володимира Путіна про споконвічно російські території.

– До історичних аргументів зазвичай звертаються тоді, коли немає чого більше сказати. Але історія може давати уроки. Один з таких уроків надто відомий, щоб його ігнорувати: ті, хто зазирає на чужу землю, хто бачить за кордоном якісь “споконвічні території”- завжди приходить до поганого фіналу, – зазначив дипломат.

Пристайко підкреслив, що Україна – незалежна суверенна держава, визнана всіма країнами світу, “і якщо саме ми мусимо надати комусь черговий урок історії – то так тому й бути”.

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За його словами, після зустрічі у нормандському форматі Україна негайно почала виконувати свою частину зобов’язань, але для прогресу у відновленні миру на Донбасі необхідні відповідні кроки усіх учасників переговорів.

На прес-конференції 19 грудня Володимир Путін також заявив, що окупаційна влада у так званих ЛНР та ДНР є законною, бо сформувалася унаслідок “виборів”.